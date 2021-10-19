由證交易所及寬量國際共同主辦的「Taiwan CEO Week on Air」線上引資活動15日結束。證交所表示，此次除邀請資訊IT、生技醫療、金融服務等46家上市櫃公司加入，更特別安排資訊軟體服務、網路電商等多家新創公司與全球280位機構投資人進行1,600場會談，獲得與會公司及投資人正面肯定。

隨著科技發展，各交易所爭相吸引新創企業加入市場，而證交所也於7月20日推出創新板，為擁有關鍵核心技術、創新能力或創新經營模式之企業訂定不同上市標準，以壯大台灣資本市場。

10月13日舉辦的創新板專題線上論壇，更深化機構投資人對創新板及潛力新創公司的瞭解。創新板論壇由證交所總經理簡立忠開場致詞，由寬量國際執行長（CEO）李鴻基及證交所代表，分別介紹新創公司籌資管道與台灣創新板特色、相關制度及合格投資人範圍。

接著由玩美移動、走著瞧、凱鈿行動科技等三家新創公司創辦人進行公司簡介，最後李鴻基邀請證交所副總陳麗卿及三家新創公司創辦人共同與談，探討台灣新創公司亮點及對台灣資本市場之期許。

(時報資訊)