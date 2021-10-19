投信經過之前連11日買超後，近二日轉為賣超11.22億元，不過，投信對個股並非全面看空，累計近二日來，仍逢低加碼13檔股價跌深，或與電動車題材、蘋概股等，各買超逾3千萬元，其中，買超智原（3035）、南電（8046）都超過2億元，買超十分積極。
在投信投顧公會理事長張錫數度為台股發聲後，近來投信扮演台股重要的多頭先鋒部隊，近日累計連11日買超，合計買超金額約189億元，然而在外資回頭加碼、轉為買超後，投信也開始小幅調節，18日賣超6.35億元，累計近二日賣超11.22億元。
儘管投信對台股集中市場整體由買轉賣，但仍逢低加碼特定個股，以投信15日及18日都買超，且二天合計買超在三千萬元以上個股篩選，計有智原、南電、健策、世芯-KY、貿聯-KY、AES-KY、聯詠、同欣電、泰鼎-KY、華擎、祥碩、國泰金、億豐等。
投顧法人表示，IP矽智財廠智原因晶圓代工有聯電支援，加上已與封測廠簽訂保障合約，因此在晶片量產營收疊加的效應下，營運有望逐月走揚。
鴻海科技日18日登場，日前公開三款電動車實車上路的影片，已提前炒熱市場話題，緊接著蘋果將於台灣時間19日凌晨1點舉辦第二場發表會，預計推出AirPods 3代等產品，相關供應鏈再度引起關注。
(時報資訊)
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