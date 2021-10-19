通勤族歡呼！台灣高鐵（2633）18日宣布再度啟動增班計畫，自11月8日起，恢復每周1,016班次旅運服務，並開放自由座搭乘。市場預期，在運能回歸正軌、年底傳統旅運旺季，以及五倍券刺激國旅市場下，第四季業績可望見到顯著回升。

　台灣高鐵表示，根據政府最新防疫措施，決定從11月8日開始，每周提供1,016班次旅運服務，同步回復自由座，提供疫情前正常運輸服務。針對通勤尖峰車次，自由座車廂數將視需要調整為四至八節，避免車廂過度擁擠。另外，將視旅運需求，增開臨時加班車、實施人潮管控，或是開放對號座車廂玄關站立等配套措施。

　由於本土疫情逐漸受控，民眾重返工作崗位及校園，近期對台灣高鐵搭乘需求明顯回升，隨著高鐵旅運班次回歸正常，並開放自由座之後，將進一步緩解通勤族在尖峰時段的交通運輸壓力。

　台灣高鐵先前受疫情衝擊，第二季營收大幅衰退，不過，第三季已見回升趨勢，9月營收21.46億元，月增32.43％，旅運人數達296萬，累計前九月營收205.77億元，較去年同期減少25.52％。

　此外，為搶攻本土解封商機，台灣高鐵接連推出「振興五倍券優專案」，以及「大學生秋遊專案」，積極衝刺載客量回升，以及非尖峰時段的搭乘人數，公司預估10月載客量將回到疫情前七成水準。

　法人看好，台灣高鐵運能恢復正軌，正好配合在年底之前的聖誕節、跨年等旅運需求旺季，加上五倍券振興方案促銷情況良好，預估第四季營收有望重返單季百億營收規模。

(時報資訊)

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