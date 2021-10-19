美而快（5321）電商業務受服飾換季影響，以及PCB客戶因缺料下單遞延，9月營收雖然仍較去年同期成長逾兩成，但較8月略減一成。

　展望第四季公司表示，鎖定秋冬服飾正式登場、年底促銷檔期等，以及PCB遞延訂單恢復出貨，預期第四季營運將重返成長軌道，並進一步挑戰營收創單月新高。

　美而快9月營收2.16億元、月減10.9％、年增20.8％，公司表示，未能延續創新高的表現，主要是9月為服飾換季期、行銷活動減少，預期10月秋冬服飾推出後有助於業績成長，加上第四季為電商產業旺季，為第四季營運增添柴火。

　美而快今年前三季營收20.25億元、年增32.6％，超越去年全年，而自2018年投入電商業務以來，逐年繳出營收高成長的表現。

　看好電商旺季來臨有望帶來新一波成長動能，美而快10月起旗下各服飾品牌將陸續產開行銷活動，公司對於第四季營運表現樂觀看待。

(時報資訊)

#服飾 #電商業務 #秋冬服飾 #換季 #美而快

個股觀測

優良
持平
注意

延伸閱讀