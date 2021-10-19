貿聯-KY（3665）9月各產品出貨全體攀升，帶動營收創下新高，展望第四季，儘管大環境仍有疫情、長短料等不確定因素，不過看好電動車、資料中心雲端應用、半導體等應用穩健成長，預期第四季營運有望維持水準。

貿聯9月營收26.6億元、月增7.47％、年增30.3％，第三季營收74.63億元、年增23.37％，單月及單季營收均創下歷史新高，累計前九月營收達206.1億元、年增26.6％，續創歷年同期新高。

公司表示，9月營收成長動能主要來自工業用線束、車用線束、電器線束全體出貨攀升，再加上數據中心線數出貨強勁。

展望下半年，公司先前指出，看好電動車主要客戶於中國擴大產能、新款豪華車量產，美系新創車廠也於三四季之間進行量產，運動車客戶端庫存仍低等因素，對於下半年車用需求保持樂觀看待。

而在數位轉型的突波助瀾下，可預期資料中心需求將受惠商用客戶增加資本支出而持續成長。

另外，半導體設備則可望因智能運算、通訊科技提升等多重需求以及缺IC的助力下持續受惠。

貿聯積極進行產品組合優化，第二季長期動能（Secular drivers）的營收占比（25～30％），包含數據中心、電動車、儲能相關、半導體設備已經明顯跨越擴充基座（docking）及擴展延接裝置（dongle）的營收占比（約20～25％）。

法人預期，隨著長期動能貢獻持續成長超過三成以上，產品組合更進一步優化，有助於三季毛利率成長，展望第四季，預期市場需求仍強勁，有助於營收表現持穩。

日前貿聯宣布以4.5億歐元，收購LEONI工業應用事業群業務，法人表示，此收購案有助於貿聯切入更多領域，如機器人、工業自動化、智慧移動等，有利於貿聯工業比例放大，車用、醫療、IT等其他領域也有不同程度的幫助，將帶來全面性的成長。

因此樂觀預估，該公司2022年營收有不小的成長，長期動能佔比將成長至55％以上。

(時報資訊)

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