主要原料丁二烯報價走跌，加上中國大陸、越南產能逐漸恢復，印度廠產能全開、營運貢獻度增加，國內合成橡膠廠台橡（2103）第四季營運回溫。市場預期，台橡第四季合成橡膠本業營收獲利可望有二位數成長。

　受到遠東區丁二烯第三季報價大漲，以及越南疫情嚴重、大陸水災影響，台橡第三季合併營收76.72億元，季減約一成，也是今年單季的最低。

　由於大陸古雷、魯青石化等大廠陸續開出丁二烯新產能，加上美國庫存偏高，10月報價比第三季下滑近五成；台橡指出，產品利差擴大，有利第四季營運成長。

　疫情趨緩下，台橡表示，印度廠已恢復全產全銷，貢獻穩健；越南市場也在解封、工廠復工、產線陸續恢復生產；大陸地區水患漸減，工廠的稼動率回升，產能利用率提升，第四季營運貢獻度增加。

　台橡累計今年前三季合併營收244.1億元；市場指出，台橡印度、越南及大陸各工廠，第四季的產能利用率漸增、營運貢獻度提升，預期第四季整體營收，可望比第三季有二位數的季增，全年合併營收可望重回300億元以上大關。

(時報資訊)

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