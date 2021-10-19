越南陸續復工，化工廠南寶（4766）、三福化（4755）、德淵（4720）、展宇（1776）及富林-KY（1341）營運動能提振，股價攀揚表態。南寶上半年EPS 5.12元，前三季營收年增18.1％，創歷年同期新高；南寶表示，鞋類終端市場需求強勁，且品牌客戶庫存水位相當低，後續出貨將逐步拉升並延續至2022年。
德淵集團海外布局有波蘭廠、大陸廠、印度廠及越南廠，各廠產量逐年成長，透過資源靈活調配，降低疫情供應斷鏈風險。三福化越南材料廠第四季完工投產，氣體廠預期明年可望投產，營運再添動能。
此外，展宇PU樹脂營收占比76.93％、熱可塑性聚氨酯（TPU）15.18％，生產基地包括台灣新竹、大陸上海、廣東及越南；上半年EPS 0.49元，較去年同期倍增復甦。
全球經濟活動陸續重啟復甦，南寶工業用膠需求強勁，加上歐美疫苗施打率提高，運動零售店面重啟營業，運動市場熱度回升，南寶作為品牌主要鞋膠產品供應商也可望受惠。
南寶指出，越南廠產能營收占比約25％，隨著越南開始允許工廠逐步恢復生產，預期客戶產量將在第四季逐步提升並恢復正常水準，由於終端市場需求強勁，將透過後續月份增加產量。
德淵熱熔膠產品隨著原物料漲價而調升價格；特化產品因科技產業暢旺，可持續到第四季，下半年獲利蓄勢推進。
富林-KY上半年EPS 3.91元，生產基地包括海防廠及同奈廠，終端客戶為美國輕奢時尚品牌COACH及Michael Kors等；配合品牌廠進駐越南，逐步開發高單價利基產品。
(時報資訊)
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