影視股友松（6583）戲劇賣進國際OTT平台大有斬獲，包括《無神之地不下雨》10月中開始在愛奇藝國際站播出，及《正義的算法》等三部戲劇將在Disney＋全球獨家播出，國際OTT戲劇具三高特色，成本高、成交額高、毛利高，三部戲劇邊拍邊認列營收，帶動友松8、9月營收「月」來愈高，年增七、八成，下半年營收獲利可期。

友松上半年稅後淨利2,525萬元、年增6.73％，EPS 1.58元；累計前三季營收2.32億元，年增63.22％。在第四季有三部國際級OTT重頭戲進帳下，法人估，友松今年下半年營收獲利優於上半年，今年全年EPS至少6元起跳，超越去年EPS的5.56元。

隨著Disney＋11月登台，接著還有HBO MAX也將來台，帶動國際OTT平台競相砸錢搶內容，創高付費會員收益，投資購買台灣戲劇金額也逐年攀高，破億元投入是新常態，這類訂製劇對台灣製作公司來說創造價值也高，商業模式更多元，像是《正義的算法》是迪士尼IP委託製作，《無神之地不下雨》則是友松原創IP劇。

法人分析，友松橫跨綜藝、戲劇領域，近年獲利佳的原創IP戲劇表現亮眼，不僅有播出認列收入，還有改編翻拍授權收入進帳，像是「想見你」授權韓國改編翻拍，也有助開拓兩岸委託製作業務，如愛奇藝委製《無神之地不下雨》。

同時，友松有三個帶狀綜藝節目播出，挹注穩定現金流，目前在手還有三部戲劇籌備中。

(時報資訊)

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