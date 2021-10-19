美國政府要求加州24小時加班疏解塞港問題，AM（售後維修）汽車零件族群第四季起的外銷旺季，業績可望較前季倍增，彌補第三季因塞港、匯兌損失帶來的業績與獲利低潮。東陽（1319）9月又因大陸限電干擾，單月稅前淨利降至0.22億元的近四個月低點，樂觀美國塞港有解下，第四季AM零件外銷業務將明顯增長。
東陽自結，9月合併稅前淨利2,166萬元、年減73％，公司解釋，9月除因認列匯損36萬元外，主要是晶片短缺、塞港缺艙、運費高漲、9月大陸限電調整產能等因素，影響業績獲利表現。東陽表示，期待10月洛杉磯港塞港情況逐漸好轉，可望緩解年底旺季需求的輸運量，以增加出貨量。
東陽累計前三季合併稅前淨利5.79億元（含累積認列匯損1.13億元）、年減14.2％，每股稅前淨利1.04元。
10月起開始進入AM零件外銷傳統旺季，東陽總裁吳永祥表示，將持續整理整頓，加快物流排程，滿足市場需求。此外，先前因運價過高、缺艙缺櫃而遞延出貨的訂單，隨近期運價回跌，客戶加速拉貨，東陽第四季可望有遞延出貨的業績加持。
除AM外銷業績可望因美國積極解決塞港問題，獲得明顯改善，9月困擾東陽大陸轉投資事業的限電問題，也在大陸官方祭出保證供電政策下，可望改善，加上大陸車廠車用晶片短缺高峰已過，市場樂觀第四季不致再惡化下，大陸車廠客戶拉貨動能有望加強，且進入年底大陸車市傳統旺季，市場看好東陽OEM（車廠代工）汽車零件事業第四季表現。
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