亨泰光（6747）繼自結前八月稅後純益1.97億元，年增114％，EPS以8.18元創下年度新高佳績後，由於大陸高單價新品銷售佳，工廠啟動三班制趕工出貨，法人看好全年獲利有挑戰一個股本實力。
營運表現耀眼的亨泰光，前三季收4.93億元，創下歷史同期新高，年增22.39％。該公司自結8月稅後純益2,511萬元，年減14.33％，EPS 1.04元；累計7～8月稅後純益4,891萬元，年增5.28％，EPS 2.02元。
亨泰光主要產品為角膜塑型鏡，並在大陸取得二張三類醫療器械證照，目前大陸角膜塑型片證照核發僅十張。另外，該公司也是台灣第一家取得「夜戴型角膜塑型鏡」的製造商，在該領域市占居領導地位，亦是大陸角膜塑型鏡市場唯一台灣廠商。
積極拓展大陸營運版圖的亨泰光，旗下上海亨泰今年4月與昊海生科簽訂十年myOK角膜塑型片銷售合約，上海亨泰透過釋股及再增資方式，持股降至45％，而昊海則持有上海亨泰55％股權，並負責myOK角膜塑型片產品銷售，亨泰光負責產品生產與未來產品開發及證照申請。合約也簽下採購量保證，今年保證出貨量3萬片，2022、2023年保證採購量分別為7萬片、10萬片，2024年為20萬片。
此外，隨著大陸疫情趨緩，台灣疫苗普及率提升，醫院人流逐步回升，亨泰生的軟式隱形眼鏡銷售量也穩定成長，其中，在大陸高單價新品鋪貨至一線城市，工廠已啟動三班制趕工出貨，全年營運樂觀。
亨泰光的角膜塑型片產品在台市占率達70％以上，在大陸亦達10～15％，法人初估角膜塑型片今年在大陸出貨量落在25～28萬片，由於與昊海簽訂十年合約，法人預期透過雙方合作，亨泰光在大陸市占有機會從目前的15％，成長至20～30％。
法人估，亨泰光出貨價每片50美元，看好昊海全年營收貢獻可達150萬美元（約新台幣4,200萬元），未來三年營收貢獻則有望以倍數擴大。
(時報資訊)
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