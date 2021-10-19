在國際廢鋼原料成本推升下，豐興（2015）18日開出的本周內銷盤價，調漲廢鋼和鋼筋產品價格，每公噸依序調漲200和300元，漲幅1.29％～1.61％，其中鋼筋是近四周來首度反彈上漲。
豐興這項漲價舉動，市場預期，其它的東鋼（2006）、威致（2028）及海光（2038）等三家上市鋼筋廠，可望跟著調漲價格。
對於這項漲價，豐興發言人莊文哲表示，最主要是國際原料行情一直在漲，原料成本墊高，有必要適度反映成本。
至於近一周來鋼筋買氣方面，下游盤商有進場補一些料源，估計全台鋼筋交易量近10萬公噸，預期本周市場將會觀望廢鋼行情走勢，後市鋼筋行情依然看好。
豐興18日開會決定，調漲廢鋼和鋼筋價格，其中廢鋼每公噸漲200元、漲幅約1.61％，鋼筋每公噸漲300元、漲幅約1.29％，至於型鋼則維持平盤。
豐興調漲產品價格後，廢鋼每公噸收購牌價為1.26萬元，鋼筋每公噸牌價為2.34萬元，型鋼每公噸牌價維持2.7萬元。
豐興表示，近一周來，日本廢鋼原料報價持平，每公噸維持535美元，但美國貨櫃廢鋼原料價格每公噸上漲8美元，每公噸漲到478美元，澳洲鐵礦砂逆勢下跌，由每公噸136.25美元跌為124.65美元。
(時報資訊)
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