中鋼（2002）18日舉行秋季祈福典禮，中鋼董事長翁朝棟表示，今年前三季不管在降低成本、發展精緻鋼品和高品級鋼品上都有顯著的成效，且上半年亞洲鋼廠淨利率和營益率排名上、更是第一名；中鋼將於19日公布前三季財報，也可望有亮眼的成績表現。

中鋼18日下午假小港鋼板廠，舉行秋季祈福典禮，由翁朝棟主持，中鋼總經理王錫欽、執行副總黃建智、中鋼企業工會理事長陳春生、行政副總黃一中及業務副總劉敏雄等相關主管參加。

翁朝棟表示，現在到了10月，快進入年度尾聲，去年是艱苦的一年，今年營運漸入佳境，尤其推動的二大主軸發展，包括高質化精緻鋼廠、綠能產業及節能減碳等方面，營運順利推動，精緻鋼品和高品級鋼品產銷都超越目標，其中精緻鋼品今年前三季目標比重，應占總產銷量的4.2％、結果達到7.3％，高品級鋼品前三季目標比重為49％、結果達到55.58％，創歷史新高；另，全年降低成本目標為45億元，結果前三季達到38.13億元。

此外，中鋼上半年經營績效優於預期，其中淨利率和營益率在亞洲主要鋼廠中排名第一，均優於日本製鐵、JFE、韓國浦項、現代、大陸寶鋼、首鋼及鞍鋼，中鋼將於19日公布前三季財報，預期有亮眼成績。

展望未來，翁朝棟指出，國內防疫工作做的很好，疫苖接種率普遍提升，目前生活和工作都進入常態，且世界鋼鐵協會日前召開年度會員大會視訊會議時，世界鋼鐵協會最新的短期預測，今年全球鋼品成長率為4.5％，可望達到18.55億公噸，且預期明年大陸以外地區，將在今年基礎上成長2.2％，達到18.96億公噸。

另，大陸近來限電限產，產銷和供需都減少，加上歐美和亞洲鋼廠開始進入歲修階段，因此明年仍看好大陸以外鋼市前景，預期鋼價仍可望有撐。

(時報資訊)

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