AES-KY（6781）擠進千金股行列，18日盤中觸及1,075元歷史新天價，推升AES-KY市值同步刷新紀錄，達884.1億元，超越母公司新普（6121）的市值526億元，而大股東新普持股市值也跟著飆漲。

　以AES-KY總經理宋維哲名下登記的AES-KY持股4,284張、18日收盤價1,035元計算，持股市值約44.33億元，身家不凡。

　隨著AES-KY股價創下歷史新天價，AES-KY市值跟著水漲船高，目前約當884.1億元，較今年掛牌時的市值，已經飆升不少。

　由於類股股王拉高類股本益比，新普本身為AES-KY大股東，18日股價也受到激勵，上周一度破底的股價逆勢上漲，盤中大漲逾4％，終場漲幅收斂，以284.5元作收，市值約526億元。

(時報資訊)

#千金股 #新普 #AES-KY

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