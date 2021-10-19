聯合再生能源（3576）積極參與地方基礎建設，目前已完成全台最大太陽能風雨球場，規模約2MW，將於月底掛表。截至今年年底將有約30MW左右的太陽能案場掛表。

展望2022年，聯合再生以開發太陽能系統並長期持有維運為方向，將再開發約300MW的台灣案場，未來將為公司貢獻穩定的電費收入。

另外，聯合再生將在台南建置約4.6MWh的儲能設備，投資金額約1.2億元，預計將在2022年第一季動工。

聯合再生開展第二階段任務至今已有顯著成績，台灣政府標案部分得標率約六成，並已取得230MW左右的標案。

其中包括台灣自來水公司、台南停車場及高雄旗津生命紀念館等約30MW標案將於今年年底掛表併網。

其他如全台各地方公有房舍標案等約100MW將於明年陸續併網，預計每年可帶進約7.2億元的售電收入。

政府宣示2050年淨零排放目標，台灣將持續進行能源轉型政策，聯合再生積極響應政府政策，預計將於2022年開發100MW的漁電共生太陽能案場，並於地層下陷地區及不利耕作農地開發約200MW左右的太陽能案場，全年總計應可開發300MW的太陽能案場。

隨著淨零排放及碳中和成為趨勢，間歇性再生能源對能源供給的占比也愈來愈大，儲能系統在調節電力平滑輸出及減少對電網衝擊有極為重要的角色，台灣電力公司規劃2025年電池儲能系統參與輔助服務的容量目標將達1000MW。

聯合再生有鑑於綠色能源的使用最佳化，積極建構儲存能源的完整方案部分，2021年一舉拿下台電最大的儲能系統裝置標案。 目前聯合再生將於台南自建大型儲能設備，規劃儲能設備規模為4.6MWh，預計投入金額約1.2億元。

此系統將配合配合台電電網，參與日前輔助服務市場，將在2022年第一季開始建置，預計第二季完工。

(時報資訊)

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