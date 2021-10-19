聯合再生能源（3576）積極參與地方基礎建設，目前已完成全台最大太陽能風雨球場，規模約2MW，將於月底掛表。截至今年年底將有約30MW左右的太陽能案場掛表。
展望2022年，聯合再生以開發太陽能系統並長期持有維運為方向，將再開發約300MW的台灣案場，未來將為公司貢獻穩定的電費收入。
另外，聯合再生將在台南建置約4.6MWh的儲能設備，投資金額約1.2億元，預計將在2022年第一季動工。
聯合再生開展第二階段任務至今已有顯著成績，台灣政府標案部分得標率約六成，並已取得230MW左右的標案。
其中包括台灣自來水公司、台南停車場及高雄旗津生命紀念館等約30MW標案將於今年年底掛表併網。
其他如全台各地方公有房舍標案等約100MW將於明年陸續併網，預計每年可帶進約7.2億元的售電收入。
政府宣示2050年淨零排放目標，台灣將持續進行能源轉型政策，聯合再生積極響應政府政策，預計將於2022年開發100MW的漁電共生太陽能案場，並於地層下陷地區及不利耕作農地開發約200MW左右的太陽能案場，全年總計應可開發300MW的太陽能案場。
隨著淨零排放及碳中和成為趨勢，間歇性再生能源對能源供給的占比也愈來愈大，儲能系統在調節電力平滑輸出及減少對電網衝擊有極為重要的角色，台灣電力公司規劃2025年電池儲能系統參與輔助服務的容量目標將達1000MW。
聯合再生有鑑於綠色能源的使用最佳化，積極建構儲存能源的完整方案部分，2021年一舉拿下台電最大的儲能系統裝置標案。 目前聯合再生將於台南自建大型儲能設備，規劃儲能設備規模為4.6MWh，預計投入金額約1.2億元。
此系統將配合配合台電電網，參與日前輔助服務市場，將在2022年第一季開始建置，預計第二季完工。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：