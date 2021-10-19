根據最近統計資料，凱美（2375）對金山電（8042）持股繼續拉升，9月再增持金山電463張，累計至本月8日為止，凱美已持有金山電22,657張，持股比率約18.03％，若以金山電18日收盤價45.9元換算，凱美持金山電的總市值已突破10億元。

不過凱美在金山電董事會未取得實質控制權，因此即使未來持股比率持續攀升，仍不會納入合併報表，但以股權來看，穩居第一大股東。

鋁質電容產業今年雖然面臨巨變，材料價格、電價上漲以及新冠肺炎疫情均衝擊鋁電的供給端，然而鋁電產業今年卻出現罕見同步擴產的盛況，全球第二大鋁電廠尼吉康（Nichicon）宣布增加今年度設備投資額，規劃增產20％，以因應電動車的需求；而凱美的東莞新廠正在裝機中，預計今年11月試投。

(時報資訊)

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