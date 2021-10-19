統振（6170）9月合併營收為2.29億元；累計2021年第三季合併營收為7.58億元；累計2021年前三季營收為22.17億元，排除統達後去年同期營收（去年9月分割子公司），前三季營收季減5.24％。

統振表示，從第三季三大事業體營收比重來看，金融科技與通訊營收53.69％、能源事業31.68％、流通事業14.63％，其中，金融科技與通訊方面，疫情零接觸經濟催動下身為台灣唯一一家合法提供即時到匯以及假日到匯服務的移工匯款業者，金融科技行動APP系統-Q Pay的會員數與匯款筆數皆明顯增加，另流通事業引進新代理商品也於各大通路全面鋪蓋，齊步奠定了公司營收規模放大，推升第三季營收呈現季增。

根據勞動部統計，由於受疫情邊境管控影響，截至今年8月底，在台產業與社福移工人數有略微降低，但仍有高達69.48萬人，近期因國內疫情受到控制，勞動部基於市場人力的強勁需求，正與有關單位檢討重新開放輸入移工的相關配套措施。

統振進一步表示，以全台移工人數來推算，每年外籍移工匯回家鄉的薪資總額有近新台幣千億元，跨境匯款的需求強勁而穩定，公司金管會之沙盒實驗外籍移工的小額跨境匯款自2019年第二季起正式啟動後，從每月逾2千筆至今已增加至逾10萬筆，有效註冊會員數也逐月攀升。

(時報資訊)

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