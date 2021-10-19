英特爾（Intel）、超微（AMD）預期將先後推出全新一代PC平台，屆時將導入DDR5及新處理器核心。

法人指出，電源管理IC設計廠茂達（6138）推出的DDR5電源管理IC已經進入量產階段，2022年將放量出貨，且搭配CPU使用的Vcore，預計將於2022年下半年量產，茂達屆時有望同步大啖英特爾、超微新訂單。

英特爾新一代處理器Alder Lake盛傳將於年底前問世，由於本次Alder Lake全面支援DDR5、Thunderbolt 4及PCIe Gen5等新規格，且採用英特爾自家的7奈米製程打造，因此效能表現備受外界期待。

至於超微的新一代桌上型處理器研發代號為「Raphael」的Ryzen 7000，雖然維持PCIe Gen5高速傳輸規格，不過在DRAM規格也與英特爾相同，向上支援到DDR5，業界預期，超微Ryzen 7000可望在2022年問世。

電源管理IC設計廠茂達為了搶攻這波DDR5商機，早在先前就已經成功打入英特爾新一代平台的參考設計供應鏈，未來將可望成為DDR5的電源管理IC主要供應商之一。法人指出，茂達目前已經開始量產出貨DDR5的電源管理IC，雖然當前出貨仍未達全面放量階段，不過隨著DDR5普及程度有望逐步拉高，茂達出貨動能亦有望穩健提升。

茂達除了搶食DDR5商機之外，先前鎖定已久的CPU Vcore產品線目前正在緊鑼密鼓的研發階段。供應鏈指出，先前由於供應鏈緊張問題，因此研發進度受到部分影響，不過目前依舊預定2022年可望完成開發，並有望在2022年下半年開花結果。

據了解，Vocre主要是替CPU供應電源，由於CPU時脈及運算可能會隨著應用場景隨時改變，因此除了需要穩定的電流供應之外，更要能應對CPU隨時改變電流需求，與CPU可謂相輔相成的重要元件之一。

法人看好，茂達在2022年除了有望大啖DDR5電源管理IC訂單之外，隨著Vcore問世，有機會替茂達帶來新營運成長動能，屆時業績再創新高可期。

茂達公告9月合併營收為6.49億元、年成長28.4％，寫下單月歷史新高。2021年前九月合併營收達49.54億元、年成長26.7％，創下歷史同期新高。

(時報資訊)

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