盤勢分析： 時序進入10月中下旬，執全球牛耳的美國股市在高盛、美鋁等企業端出亮麗財報成績的激勵下，擺脫跌跌不休的陰霾強勁反彈，也帶動世界各主要國家股市止跌回穩。台股上周五（15日）也大漲393點，但即使隨後美股續揚出現連三紅，18日的台股卻未能延續此一氣勢反而收黑，主要問題應是本欄先前提及的「成長趨緩」。

以上市櫃公司業績為例，9月營收在品牌大廠拉貨、產品價格調漲、傳統旺季等效應帶動下，總金額達3.7兆元，不論月增率9.4％或年增率16.2％都是亮麗表現，然而創新高的公司共140家，略低於去年同期的143家，也不如8月的160家，看來基期墊高導致業績拉升力道不再明顯。

證諸歷史，股價走勢常為基本面的先行指標，也就是股市往往在奔向巔峰之後，業績數據才明顯向上提升，反之，當股市高點不再，過些時日也可發現，基本面數據難以連續維持在最高檔。

製造業採購經理人指數（PMI）一向具領先性，台灣9月份數據為57.8％，連續15個月擴張，但較前值下滑4.3個百分點，未來六個月展望指數為55.5％，也較前值減少5.8個百分點，熱度降溫；非製造業9月份數據為57.3％較前值上揚0.6個百分點，然未來六個月展望為57.0％，高於50％的興衰分界，但較前值下滑1.3個百分點，回溫可是力道不強。

景氣走勢仿佛攀爬陡峭高峰，攻頂時期時而紮營休憩保持戰力，甚至於先下再上才能順利登頂，如果只顧發力強攻，常容易氣力不濟，失去在山頂俯瞰天下機會，正所謂「休息，才能走更遠的路」。

台股加權指數在7月15日創下18,034點的歷史紀錄後拉回修正，到8月20日的16,248點止跌反彈，9月份進入16,800～17,650點之間的來回震盪，成交量大多在2千多億的水準，相較於數月前的5、6千億有人氣退潮跡象。

再者，季線近日由上往下穿過半年線，出現死亡交叉訊號，意味著短中期將進入修正期，幸而年線扣抵位置仍低持續上升，意味著，長期牛市的可能性仍在。

操作建議：

盤勢進入中段修正，上下震盪測試賣壓和支撐，操作上維持原先的低水位持股，如逢回檔，可低接指數型ETF如台灣50、中型100、櫃買50、高股息、ESG、永續等。

台積電在法說會釋出對第四季和明年景氣的正向看法，投資者激情有限，顯示出對後勢有所疑慮，畢竟面臨經濟的波動，不是所有產業都在同樣的供需環境，「長短料」和供應鏈的混亂，仍是困擾。

值得留意的是通膨陰影浮現，從半導體如聯電、餐飲如王品、輪胎如正新等業者產品傳出調漲風，部分業者獲利卻可能被高漲的原物料和運價侵蝕，這將是財報公布時須留意的另一個變數。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意