裕隆（2201）與鴻海（2317）合資成立的鴻華先進18日發表以MIH電動車開放平台為基礎的3檔國產化電動車，納智捷及中華汽車將成其首發客戶，加上國際指標廠特斯拉擬在20日公布上季度財報，本土電動車供應鏈積極搶占產業出海口，車王電（1533）、立凱-KY（5227）18日雙雙漲停。
資深分析師連乾文表示，儘管對MIH平台供應鏈在題材上是一大利多，但股價18日反應並不熱烈，主因在於經濟仍在復甦階段，美國與大陸的生產者價格指數（PPI）同步大漲，生產成本提高，市場擔憂銷量及成本的雙重問題。
台新投顧副總黃文清指出，電動車產業是未來發展趨勢，尤其環保意識抬頭，投資人可多加留意外，第四季半導體製造、設備及耗材股也可關注。
(時報資訊)
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