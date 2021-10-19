外資研究機構ALETHEIA語出驚人，直指ABF需求於2021～2025年期間，將大增驚人的10～15倍，整體ABF產能僅能支應需求一半，欣興（3037）未來幾年ABF產能將擴張為三倍、驅動獲利大增四倍，給予撼動市場的500元股價預期，盛讚欣興是從PCB轉型ABF的灰姑娘。

ALETHEIA除了將欣興列為投資首選外，同時將景碩、Ibiden、AT&S、Shinko納入研究範圍，族群性看好ABF前景，建議旗下客戶建立部位。有趣的是，欣興目標價的潛在上漲空間，是前無古人的「三倍」，採用2025年每股純益與20倍本益比作為計算基礎，看好時間長遠；另一台廠景碩股價預期則為300元，潛在上檔空間超過四成。

ALETHEIA擅長發掘中長線飆股投資價值，像是2020年8月時，由現任產業顧問的分析師陳淑玲給予152元目標價，超越摩根大通的100元，當時成外資機構中最高者；更為人津津樂道的是，同年度7月，ALETHEIA率先各研究機構給出聯發科千元股價預期，聯發科隨後確實成功問鼎千金寶座。

在超越摩爾定律（More than Moore）與小晶片架構驅動下，ALETHEIA預期，ABF需求的強度與能見度極高，供應量卻只能滿足一半；並估計，因供應高度緊張、設計升級與產品組合轉佳，ABF報價每年將調漲5～10％，如此一來，欣興2025獲利很可能跳升為2021年的四倍之多，隱含期間獲利年複合成長率高達40％。

ALETHEIA進一步說明，首先，2022年上半年楊梅廠、2022年三鶯廠、2023年下半年光復廠相繼擴產，整體ABF產能增為三倍；其次，縮小線距設計可使一線供應商鞏固高階市場分額；再者，新增蘋果、台積電等有力客戶，充實客戶組成結構。綜上所述，看好欣興市占率從2021年的19％，躍升為2024年的24％。

研究機構估計，欣興毛利率從2021年20％左右，至2025年成長到三成附近，股東權益報酬率則從2020、2021年的15％，翻倍至2025年的30％；搭配每股純益由2021年估計值6.99元、年增87％，可望連年成長為2022、2023年的9.53與14.96元，2024年起可賺逾二股本，研判股價值得獲市場重新評價行情（re-rated）。

(時報資訊)

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