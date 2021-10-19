晶圓代工漲價趨勢及台積電看旺2022年景氣，資金匯集矽智財（IP）股，尤其力旺（3529）18日資金匯集，股價大漲165元，漲幅8.21％，收在2,175元，即將贏過信驊，搶下台股股后寶座，法人看好IP族群的比價效益。
台股矽智財（IP）族群有力旺、世芯-KY、創意、晶心科、金麗科、愛普*、M31、智原等。
其中隸屬於力晶集團的愛普*為了活絡投資人的參與度，將面額從10元，調整為5元，18日以每股375元重新掛牌交易，股價挾著力旺帶旺的IP題材，最高衝至412元，終場愛普*18日股價上漲2.5元，漲幅0.67％。
台新投顧副總黃文清表示，台積電、聯電持續調漲產品報價及台積電在14日法說會上定調產能供需緊繃，產業景氣持續旺到2022年，尤其5G、HPC、車用、伺服器等成長性強勁，特別對IP股未來景氣有利，再加上籌碼優勢，推升力旺等IP族群股價大漲。
力旺18日股價收在2,175元，與股后信驊2,220元僅差距45元就平起平坐，預計隨著產業透明度高及力旺NeoPUF安全IP方案已獲AI、5G、Data Center客戶採用，新一代的NeoMTP 打入多個應用端供應鏈，力旺躍升為股后指日可待。
此外，日前國內外法人也紛紛以2022年及2023年EPS來估IP股的價值，以力旺而言，國內本土大型投顧以100倍本益比及2023年EPS來估算價值，給予2,600元目標價。
黃文清認為，因市場給予力旺的本益比高達100倍，將帶動IP同業間的比價效益，有助於半導體族群的資金回流。
創意為台積電持股34.8％子公司，9月合併營收為13.14億元，為今年單月次高，來自於NRE與ASIC量產營收明顯回溫以及7奈米製程及CoWoS專案貢獻。
日盛投顧認為，創意已搭上AI、HPC商機，其設計服務 技術領先，並與台積電密切合作，有利持續取得訂單，獲利成長性將延續至2022年。
(時報資訊)
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