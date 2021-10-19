加密貨幣將再寫「新里程碑」！美國首檔比特幣期貨ETF「ProShares比特幣ETF」最快將於本周掛牌，帶動沉寂數月的比特幣15日突破6萬美元大關後，18日最高再衝6.27萬美元，歷史天價近在咫尺。

激勵概念股映泰（2399）、青雲（5386)、華擎（351 5）、麗臺（2465）18日齊亮燈漲停，撼訊（6150）亦強漲逾9％，全球再度掀起「挖礦狂潮」。

法人指出，晶圓、ASIC晶片、顯卡、散熱等四大區塊均受惠，惟建議投資人著眼具「基本面保護」的9月、第三季營收亮眼股，其餘題材股則「淺嚐即可」。

加密貨幣圈傳出重大進展，美股首檔比特幣基金可望於18日在紐約交易所掛牌、19日買賣；此外，全球電價飆漲，也使「挖礦」成本激增、「礦工」銳減，供不應求下比特幣身價近期「水漲船高」，15日飆破6萬美元，18日更一度攻上6.27萬美元，有望刷新今年4月創下的歷史新高6.49萬美元，帶動台廠「挖礦概念股」也同歡。

「挖礦熱潮」席捲台股，第一金投顧董事長陳奕光分析，有鑑於全球最大加密貨幣礦機商比特大陸，在台積電也有不少投片量，故受惠族群橫跨晶圓、ASIC晶片、顯卡、散熱等四大區塊，當中又以顯卡族群漲勢最猛。

觀察「挖礦概念股」18日表現，包括映泰、青雲、華擎、麗臺4檔亮燈漲停，撼訊盤中雖未能強鎖漲停，仍勁揚9.42％；世芯-KY、微星、瀚荃、威盛、景碩、茂達、承啟也逆勢上漲2～5％，微星、景碩分別獲三大法人單日買超1,262、1,044張。

主板廠華擎18日量價齊揚，成交量、收盤價分別飆上近四個月、逾三個月新高，投信近期轉戰買訪，連兩日大舉敲進312 張，三大法人連四日買超1,139張。

而股價與比特幣連動性高的撼訊，股價近期連五紅、已站穩所有均線之上，18日挾近十個月來天量加持，跳空突破8月9日黑K低點157.5元，壓力突破轉支撐。此外，外資自國慶連假後也「撐腰」，連五日敲進3,224張，成超強後盾。

此外，相關族群9月營收「紅不讓」，景碩、微星、茂達、台積電、日月光投控、技嘉甚至單月營收創新高。陳奕光指出，此類型個股在基本面保護下，又具比特幣題材加持，將是「進可攻退可守」的好選擇。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意