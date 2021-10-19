「點膠科技公司」在台深耕多年，有多年點膠相關應用的經驗，該公司成立以來，發現很多客戶端或許沒有設備需求，但卻有點膠的需求，於是又成立旗下代工品牌「台灣自動科技」提供代工服務。

今年台灣受COVID-19疫情衝擊下，造成許多工廠停工，這些工廠尋求短期能即時上線的替代方案，台灣自動科技即時提供精密點膠代工服務，不僅可藉此開發潛在客戶，同時也能提供完整點膠製程方案，讓業者在試量產階段使用對的設備。

且台灣自動科技及母公司點膠科技也提供技轉，以及設備租借服務，從前期代工到後期拉設備回廠生產都有完整服務，目前營業範疇提供單液微量灌注、三防膠Coating、IC、BGA、underfill塗膠和膠水分裝等。

點膠是一種製程應用非常廣泛的產業，很多東西都需要點膠，而點膠方式有很多種，大致可以分為用灌注、噴霧塗佈Coating、膠框方式等，台灣自動科技針對業界需求提供迅速專業的點膠服務，並以高端技術與設備與客戶合作。洽詢電話：（02）8221-6639，官網：https://twauto.com.tw。

(時報資訊)