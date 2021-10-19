康熙製作人B2與泰坦星文創合夥人Maxx、小費，三人共同創立飲料店「法蘭西紅茶公司」，希望讓大家喝到好喝且實在的茶飲。
品牌籌備一年多，創立初期由於試茶試了三個多月，加上不斷的調整口味，導致用料成本愈來愈高，但品牌成立後卻廣受大家喜歡，連原本不愛喝茶的小S也直言：「你們家的茶我可以」，更一口氣訂50杯招待親朋好友；而姐姐大S也允諾，只要醫院、醫護人員有需要，願意長期供應飲料，慰勞第一線辛苦醫護人員。
B2的法蘭西紅茶公司表示，謝謝開幕時受到許多藝人全力相挺為老闆飲料店站台，也承諾只要是公司藝人，往後都可用刷臉方式免費領取飲料，法蘭西試營運一個月，每天都在進行不同調整，目前飲料每天銷量至少500杯，且加盟電話更是接到手軟，後續穩定後將有更長遠的規劃。
B2目前也與小S合作網路新節目「熙娣想聊」，目前剩最後一集錄製即可開播，節目來賓都是重量級嘉賓，小S獨特、幽默主持風格，節目未播出，粉絲已紛紛敲碗播出時間。
(時報資訊)
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