秧悅美地Gaeavilla位於中央山脈下，占地2萬多坪的五星度假中心，以有機香草做為主軸，營造純淨的自然生態，受到各地民眾的喜愛。
君達集團轉戰飯店業，在秧悅美地園區栽種100多種香草，造訪該飯店可以看到至少3、40種的當季香草，是全台唯一以香草做為主題的五星級飯店。
君達董事長尹純綢表示，從見到香草的美，聽到它的故事，嘗到味道，聞到香氣，加上環境和意境，透過七感體驗到香草對健康的好處，它是大自然賜給人們最珍貴的禮物。
早期君達讓黎明教養院和啟智學校弱勢的孩子，到園區接觸香草，平時很排斥和人接觸的小朋友，透過香草做為共同的語言，不知不覺地有了很好的互動。
尹純綢強調，國外對於香草用於預防醫學做過很多研究，在情緒放鬆和舒壓上，有很大的幫助。
從早晨的第一杯有機香草茶開始，飲食起居都和香草有關，尹純綢總是保持氣色紅潤，精神飽滿。
當初考慮到休閒農場必須及早轉型，因此大筆挹注，投入五星度假中心的規劃，君達深耕花蓮休閒產業36年，尹純綢以溫柔堅毅的精神，創新企業，構築出獨特、充滿生命力的香草王國。
到秧悅可體驗鄉間小路騎單車、有機蔬果栽種、料理DIY、做瑜珈、香草茶坊寫書法看書、前往花蓮球場揮桿、享受精油SPA、戶外水療池，夜間現場演唱、觀星活動，或者是在房間內享受香草蒸氣和精油泡澡，三餐品嘗香草特色餐點，在蟲鳴鳥叫聲中，許多人找到最適合自己的慢活，一來再來。
君達近年朝農業生技發展的過程看到很大的市場，該集團對於香草的研發技術已相當成熟，子品牌「秧田良品」著重在農業生技的應用，有多項新品進行研發中，將為集團帶來全新的成長動能。
(時報資訊)
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