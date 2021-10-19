凱米克實業有限公司在2021台灣國際醫療暨健康照護展，推出安全健康耐燃的杜邦Tedlar PVF抑菌醫用壁材，無添加抗菌劑即能抑制細菌滋長，現場讓民眾體驗產品，感受其防污耐髒、易擦洗的優異特性。
杜邦Tedlar台灣東南亞區業務資深經理蘇沛芃Darren表示，Tedlar PVF是一款可以防霉抑菌又防火的安全內飾面材，在歐美及國際其他地區已經有50～60年的使用經驗，臺灣才剛開始導入，凱米克期望讓更多人認識使用這種優質的多功能性牆面材料。
隨新冠肺炎疫情衝擊全球，人們對於醫療院所、公共場所及居家生活的潔凈防護更加重視。凱米克實業新創材料部長林易璇表示，相較於不銹鋼板材或是水泥牆面的冰冷感，Tedlar壁材可以營造溫暖氛圍，翻轉醫療院所過去給人冷肅的印象，建立親和的形象，同時它具備防火安全、防霉抑菌的特點和多項認證，是健康防護壁面裝飾的最佳選擇。
此外，Tedlar PVF（聚氟乙烯材料）可做成各種厚度的薄膜，覆合在多種材料表面形成保護層，不添加抗菌劑即能有效防霉抑菌，已經廣泛應用在航空、建築、醫療等領域。
(時報資訊)
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