IC通路暨零組件製造業者敦吉（2459）近年固守通路業務，並積極開拓製造與驗證服務事業群，轉型效益發酵下，公司結算，第三季毛利率繳出24.18％歷史新高，推升單季獲利首度站上2億元大關，達2.08億元，較去年同期成長16.37％，累計前三季EPS達4.17元，亦創史上同期新高紀錄。
敦吉迎來史上最強勁的第三季，三大事業群在營收及獲利皆紮穩馬步向前邁步。敦吉指出，旗下製造事業受惠客戶強勁拉貨，音圈馬達載體繞線部件第三季毛利賺贏上半年外，連接器表現亦可圈可點，至於大陸車市削弱，但倒車輔助系統超音波感測驅動變壓器（EP6）產能維持正向發展，整體營收及獲利較去年同期分別成長17％、27％。
敦吉指出，驗證事業群則在高毛利的電磁相容（EMC）測試認證業務升溫及電波暗室工程收入挹注下，整體獲利較去年同期成長37％，旗下信華科技7月也已獲大陸強制性產品認證實施機構的信息技術設備（ITE）CCC認證檢測實驗室資格，成功進入大陸3C檢測市場。
此外，敦吉面對新世代Wi-Fi 6E技術，已著手於2021下半年度導入及建購相關測試能力，並積極投入車載電子產品EMC與RF檢測能力。
至於通路事業群，敦吉強調，業績維持上半年穩健成長步調，因應萬物聯網時代積極代理及擴販各類相關產品，並朝向高毛利代理線發展，第三季營收與獲利分別年增6％、51％。
以整體財報角度，敦吉獲利逐季走揚，第三季營收雖年減0.99％，僅18.42億元，但在高毛利率策略續行下，單季毛利率喜提24.18％歷史新高，推升稅後盈餘達2.08億元、每股盈餘1.68元；累計今年前三季營收為51.56億元，年增11.79％，毛利率、營益率及純益率「三率三升」，帶動稅後盈餘達5.01億元，年成長34％，每股盈餘4.17元，若扣除子公司匯回股利影響，則為4.37元。
(時報資訊)
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