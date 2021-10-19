光寶科（2301）第三季毛利率創下同期最佳，但受到路燈壞帳提列、業外收入減少影響，第三季稅後獲利為30.8億元，季減24％，比去年同期小增3％，然而上半年業外表現佳、第二季本業獲利好，前三季稅後獲利達113.77億元，年增42％，EPS更以4.9元創下同期歷史新高。光寶總經理邱森彬表示，雖然缺料嚴峻，第四季營收可望繳出年增與季增，毛利率也能優於去年同期。

光寶18日舉行法說會公布第三季業績與第四季展望，第三季營收雖創七年來單季新高、毛利率也以19.3％創同期新高，然而缺料讓高毛利率的車用、雲端產品出貨減少，單季毛利率季減0.4個百分點。

另外，光寶表示光電事業部的路燈標案出現壞帳，而在第三季營業費用中預先提列3.96億元損失，致使營業淨利與營益率分別季減7％、0.9個百分點，也明顯不如去年同期，業外則因為手中的VIZIO持股股價一路下滑至跌破掛牌價，而認列6億元金融評價損失，光寶第三季稅後獲利僅有30.8億元，比上一季大減24％，只去年同期小增3％，EPS為1.33元。

即使第三季出現壞帳與VIZIO持股金融評價損失影響，但在第二季本業獲利不錯、上半年來自VIZIO金融評價利得就有28億元下，前三季稅後獲利為113.77億元，年增42％，前三季EPS則以4.9元創下同期歷史新高。

雖光電事業部第三季因壞帳而獲利跌一跤，不過光寶強調，光電事業部平均毛利率達22～32％、高於另兩個主要事業部，其中，光耦合器市占率更是全球第一，今年至2024年光耦合器年複合成長率預估可達10～15％，高階光耦合器因為大量應用在5G基地台、IA、電動車充電樁、工業電源都讓高階光耦合器訂單能見度長達半年，現已看得到明年第一季底，高階光耦合器明年有機會成長15～20％，光寶也因此計畫明年擴充泰國廠光耦合器產能，而光電部門的光電感測器、LED光源，未來三年內年複合成長率也分別有25～30％、10～15％。

面對未來，光寶總經理邱森彬表示，在旺季遞延至第四季，預期營收有機會出現季增與年增，毛利率有機會比去年同期的16.2％好，不過第四季實際營收與毛利率表現需視料況而定，他也對於明年展望樂觀，並預期年增率較高的成長動能將會來自於車用、光電、雲端。

(時報資訊)

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