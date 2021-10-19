光寶科（2301）第三季毛利率創下同期最佳，但受到路燈壞帳提列、業外收入減少影響，第三季稅後獲利為30.8億元，季減24％，比去年同期小增3％，然而上半年業外表現佳、第二季本業獲利好，前三季稅後獲利達113.77億元，年增42％，EPS更以4.9元創下同期歷史新高。光寶總經理邱森彬表示，雖然缺料嚴峻，第四季營收可望繳出年增與季增，毛利率也能優於去年同期。
光寶18日舉行法說會公布第三季業績與第四季展望，第三季營收雖創七年來單季新高、毛利率也以19.3％創同期新高，然而缺料讓高毛利率的車用、雲端產品出貨減少，單季毛利率季減0.4個百分點。
另外，光寶表示光電事業部的路燈標案出現壞帳，而在第三季營業費用中預先提列3.96億元損失，致使營業淨利與營益率分別季減7％、0.9個百分點，也明顯不如去年同期，業外則因為手中的VIZIO持股股價一路下滑至跌破掛牌價，而認列6億元金融評價損失，光寶第三季稅後獲利僅有30.8億元，比上一季大減24％，只去年同期小增3％，EPS為1.33元。
即使第三季出現壞帳與VIZIO持股金融評價損失影響，但在第二季本業獲利不錯、上半年來自VIZIO金融評價利得就有28億元下，前三季稅後獲利為113.77億元，年增42％，前三季EPS則以4.9元創下同期歷史新高。
雖光電事業部第三季因壞帳而獲利跌一跤，不過光寶強調，光電事業部平均毛利率達22～32％、高於另兩個主要事業部，其中，光耦合器市占率更是全球第一，今年至2024年光耦合器年複合成長率預估可達10～15％，高階光耦合器因為大量應用在5G基地台、IA、電動車充電樁、工業電源都讓高階光耦合器訂單能見度長達半年，現已看得到明年第一季底，高階光耦合器明年有機會成長15～20％，光寶也因此計畫明年擴充泰國廠光耦合器產能，而光電部門的光電感測器、LED光源，未來三年內年複合成長率也分別有25～30％、10～15％。
面對未來，光寶總經理邱森彬表示，在旺季遞延至第四季，預期營收有機會出現季增與年增，毛利率有機會比去年同期的16.2％好，不過第四季實際營收與毛利率表現需視料況而定，他也對於明年展望樂觀，並預期年增率較高的成長動能將會來自於車用、光電、雲端。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：