國發會18日通過「高捷小港林園線」可行性研究，將努力於明年底動工、119年通車，通車後將大幅改善近30萬人通勤安全，並連結三大園區（臨海工業區、林園工業區及新材料產業循環園區），帶動地方發展。為鼓勵民眾多搭捷運，屆時將發行小港林園卡，給予當地居民優惠。
高雄市副市長林欽榮18日出席國發會委員會議，說明本案規劃情況，並於會後記者會上表示，國發會通過可行性研究報告後，接著高雄市府要展開綜合規劃、環評作業及基本設計，希望能儘早於明年底動工，於119年完工通車。
此外，這條規劃中的捷運，將連結三大園區（臨海工業區、林園工業區及新材料產業循環園區），有利於國土計畫的布局，並帶動地方的發展，估計三大園區一年產值1.24兆元，就業者達6萬人。
為讓民眾喜歡搭捷運，林欽榮表示，未來將訂定「小港林園線公眾運輸補貼自治條例」，發行小港林園卡，讓當地居民（小港15萬人、林園7萬人）及通勤上班者（6萬人）近30萬人，可享有捷運的折扣優惠，以提升民眾搭乘捷運的意願。
國發會國土處處長彭紹博表示，小港林園線全長12公里，設置七座車站，預估總建設經費533億，其中用地費、自償的部分由高雄市府籌措，概估高雄市府要負擔209億元，中央補助323億元。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：