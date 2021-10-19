國發會18日通過「高捷小港林園線」可行性研究，將努力於明年底動工、119年通車，通車後將大幅改善近30萬人通勤安全，並連結三大園區（臨海工業區、林園工業區及新材料產業循環園區），帶動地方發展。為鼓勵民眾多搭捷運，屆時將發行小港林園卡，給予當地居民優惠。

　高雄市副市長林欽榮18日出席國發會委員會議，說明本案規劃情況，並於會後記者會上表示，國發會通過可行性研究報告後，接著高雄市府要展開綜合規劃、環評作業及基本設計，希望能儘早於明年底動工，於119年完工通車。

　此外，這條規劃中的捷運，將連結三大園區（臨海工業區、林園工業區及新材料產業循環園區），有利於國土計畫的布局，並帶動地方的發展，估計三大園區一年產值1.24兆元，就業者達6萬人。

　為讓民眾喜歡搭捷運，林欽榮表示，未來將訂定「小港林園線公眾運輸補貼自治條例」，發行小港林園卡，讓當地居民（小港15萬人、林園7萬人）及通勤上班者（6萬人）近30萬人，可享有捷運的折扣優惠，以提升民眾搭乘捷運的意願。

　國發會國土處處長彭紹博表示，小港林園線全長12公里，設置七座車站，預估總建設經費533億，其中用地費、自償的部分由高雄市府籌措，概估高雄市府要負擔209億元，中央補助323億元。

(時報資訊)

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