東北季風報到、氣溫下深，為搶攻300億元火鍋商機，肉多多火鍋串聯北中南共計20家門店，於10/21日與10/28日兩個周四推出個人套餐買一送一快閃優惠。此外，王品集團除宣布旗下「尬鍋」台北西門店、「聚 北海道鍋物」、「青花驕」與「和牛涮」等四大鍋物品牌即日起推出新品搶市；同時，為搶宅食商機，「王品瘋美食購物網」亦推出青花驕熱銷商品「周末麻辣夜-火鍋澎湃組」，滿2,000元就免運費。
另外，六福旅遊集團則宣布，復刻六福皇宮「留園」餐廳「正宗上海醃篤鮮火鍋湯」與「頤園」餐廳的「正宗東北酸白菜火鍋湯」兩餐廳招牌火鍋的湯底，並自19日起於全台家樂福上市，為第一家推出火鍋湯底於零售通路上架的觀光飯店集團。今年秋冬餐飲市場第一波火鍋大戰正式鳴槍起跑。
繼順利進軍六都、東進宜蘭之後，肉多多火鍋新店持續插旗台北東區、林口與嘉義等的區域，肉多多火鍋母公司樂多多董事長林少鈞表示，疫情暫緩微解封後，門店回客率達八成，光近期四個月App會員人數就突破30萬，因此加快腳步再啟展店，除今年己開幕的13家門店，肉多多火鍋預計11月進軍豐原，明年底之前還會開出10家直營店。
(時報資訊)
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