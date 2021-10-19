管家婆科技轉投資禮客Outlet商場今年17周年慶，董事長翁素惠退居幕後，請來時尚達人溫筱鴻擔任董事長，溫筱鴻18日指出，今年前三季營收受疫情衝擊衰退10％，預期政府五倍券與優惠促銷帶動，有助周年慶衝業績成長12％。
溫筱鴻曾任嘉裕副總12年，此間與禮客商場合作開出ARMANI等Outlet大店，目前也是台北時裝週協同計畫策展人、主持人等多重身份，10月1日新頭銜是禮客Outlet董事長。
溫筱鴻強調，做過服裝、開過咖啡店、花店、餐廳，但還沒當過百貨零售董事長，在管家婆科技董事長翁素蕙力邀下接下新職務，對她來說是全新挑戰，她認為禮客還有很多地方可以更好。
目前改造業務包括樓層天地壁改裝，換地板讓商場視覺擴大不少，此外，新增一樓215歐廚CAFE & BAR，擴展宴會廳、展演廳，隨著疫情趨緩，室內用餐回復，接下不少大型宴會案子；另外，回歸她個人擅長業務，預計規劃台灣設計師專區，像是潘怡良、竇騰璜等服飾品牌皆是國內名媛追捧的國內設計師品牌，未來將以選物店型態開出專區，加上品牌調整，預計明年6月可望端出新改裝與新面貌。
禮客Outlet為台灣本土自營的首家Outlet通路，目前除了內湖一館、二館、還有公館店等，台中禮客則已於2018年熄燈，最高峰曾創全年業績20億元，溫筱鴻坦承，比起其他後起同業包括華泰名品城、三井Outlet等大規模商場，禮客力拚小而精緻。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：