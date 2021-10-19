買BNT疫苗涉內線，打壞東洋接班計畫！該公司18日召開臨時董事會，解除總經理施俊良、副總經理屈志源的職務，並啟動總經理人選徵詢作業，徵詢期間由董事長林全兼任總經理。

施俊良原本被視為是接東洋的明日之星，根據該公司公報的「接班規劃」，接班人必須與公司核心價值保持一致，其人格特質必須包括誠信正直、重承諾、創新及贏得客戶信任。

不過，因涉及違反證交法事項，施俊良、屈志源在接受士林地檢署調查後，東洋董事會也於18日做成決議，同意兩人提出辭職並解除職務，轉任專案顧問以完成任內尚未完成之部分專案業務，代表施俊良的接班將劃下句點。

東洋表示，有鑒於公司正值轉型國際化發展的時刻，總經理遺缺將依此發展目標，同步啟動徵詢，擬延攬業界正派經營、正直誠信理念相符的適合人士擔任。而在徵詢期間，總經理職務由董事長林全擔任。另重症醫療事業群主管一職改由資深總監賴其相擔任。

此外，林全18日特別出席內部訓練課程並對同仁表示，去年接洽BNT疫苗時，就對內提醒要嚴守法遵，對於部分同仁未能禁得起檢驗感到失望與痛心，希望犯錯的同仁要有承認錯誤以及修正道德思維的勇氣與決心。。

(時報資訊)

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