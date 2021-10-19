被視為今年第四季標售底價最高的指標案台北「基泰忠孝」大樓，18日開標，開價逾120億元，不過基泰建設在開標之際對外公告，全案決標結果不對外發布相關訊息，將將改採議價方式洽談；市場人士臆測，有可能是無人投標、或潛在投資人需要議約的條件太多，因此改採議價方式進行。

第四季壓軸標售大案「基泰忠孝」大樓，7月底公告招標，18日開標結果，市場一片沉寂，惟基泰在官網上貼出公告，「因應多位買家表示，為配合政府房價調控政策及避免開標造成房市哄抬之可能，決標結果不對外發佈，自即日起與相關買家進行議約程序。」

基泰在2007年以總價約17.26億、每坪385萬元買進此筆土地， 並在2012年以32億轉手給基泰100％持股的京匯、君匯兩家開發公司 ，也產生帳上未實現土地處分利益10.5億元。

據「基泰忠孝」招標資料顯示，該大樓位於忠孝西路上，為地上37樓、地下6層的複合式大樓，基地448.305坪，樓層面積7,224.08坪，樓層規劃方面，頂樓三個樓層規劃為豪景屋頂觀星樓，36～37樓為一般事務所，4～35樓分別規劃有兩個品牌旅館及旅館大廳、商務辦公室等，1～3樓則為挑高5-6米金融保險、一般零售業。其中有16個樓層已100％出租；另外，國際知名飯店集團IHG將進駐設立「台北火車站逸衡酒店」。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意