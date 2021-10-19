國內疫情緩和之後，恐衝擊口罩內銷市場！包括中衛、華新及聚泰等多家口罩業者，率先推出差異化口罩，並準備外銷搶市台灣區不織布公會理事長陳世中18日表示，公會結合包括康匠、華新、易廷、兆羿、松勝及南六等業者（含材料商），今年底將正式發表「優質口罩認證標準」，提前布局搶攻我政府未來官方採購案，一律採購「國產口罩」的商機。
陳世中指出，「優質口罩認證標準」公會委託財團法人紡織產業綜合研究所設計，類似鞋子、毛巾等行業的「微笑標章」，有利於我政府官方採購案，強調一律採購「國產口罩」，藉此與大陸貨做市場區隔。
面對台灣疫情趨緩，國內口罩大廠中衛透露，公司csd品牌的口罩，今年9月已在加拿大通路販售，同時也準備海外新品牌「COLO」口罩產品及推廣計畫，預計2022年第一季會在美國亞馬遜（Amazon）上市銷售。
至於中衛海外廠，中衛說，旗下香港中衛目前沒有擴廠計畫，但香港廠的部分產能，也會規劃承接口罩代工訂單，以增加該廠的營收。
聚泰董事長周文東強調，公司口罩主力市場放在台灣，但隨著疫情趨緩，公司已發展差異化口罩，包括立體的韓式口罩、及「類N95口罩」。其中，韓式口罩每天產量20萬片；「類N95口罩」每天產量15萬片，目前韓式口罩很熱銷，訂單呈現滿單。
周文東說，公司目前「水駐極靜電熔噴布機」生產熔噴布等級很高，未來還可做空氣清淨機濾網之用。至於口罩外銷，公司已取得美國及歐盟CE認證，目前接單洽談中。
華新醫材集團董事長鄭永柱表示，公司推出差異化的功能性口罩，包括「吸食吹哨防護口罩」及「防霾運動口罩」；其中，吸食吹哨防護口罩不用脫口罩，就可喝飲料。至於口罩外銷，包括菲律賓、日本及美國等地客戶已開始向公司詢問口罩訂單，雙方還在洽談中
台灣康匠今年初與松勝、兆羿兩家公司，出資成立「康匠控股公司」，該控股公司董事長陳勇志與泰國「Yamato智慧工業園區」董事長鄭西明，簽署土地購置合作備忘錄。陳勇志指出，該控股在泰國購置土地，是要在泰國投資建立口罩微型一貫廠，把口罩產品輸出，提升轉化為口罩產能輸出。
(時報資訊)
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