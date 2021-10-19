因為疫情停辦的2020台灣國際遊艇展，確定明年3月10日舉行「2022台灣國際遊艇展」，主辦單位經過二次籌備會議之後，初步決定以拓展中小遊艇市場發展為主軸，輔以大型遊艇水上展示、以及我國具國際市場競爭優勢的豪華遊艇，做為行銷推廣方向，國內東哥和亞果二大遊艇集團也將參與，整體參展廠商家數預估100家。

由國貿局和高雄市政府主辦、外貿協會執行的「2022台灣國際遊艇展」，預定明年3月10日到13日，在高雄展覽館舉行。主辦單位18日表示，由於全球疫情趨勢尚未緩解，國際交流往來受限，「2022台灣國際遊艇展」將採實體展結合線上虛擬方式進行。

初步的展覽方向，將以拓展中小遊艇市場發展為主軸，輔以大型遊艇水上展示、以及我國具國際市場競爭優勢的豪華遊艇，作為行銷推廣方向，並增加水域遊憩設備、釣具、潛水設備等國內遊艇遊憩相關具開發潛力市場廠商。國內唯一上市櫃的遊艇公司東哥表示，將會參展；亞果遊艇則指出，將會在嘉信遊艇碼頭的辦公室、及水域展示遊艇、和亞果遊艇休憩的相關業務。

(時報資訊)

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