從顯示卡散熱風扇起家，動力科技（6591）穩坐顯示卡散熱風扇龍頭寶座，在飽啖零組件代工商機後，決定朝高毛利的終端市場前進，並於今年下半年端出自有品牌-「好的（Hoood）」，主攻利基型防疫智慧家電市場。

為發揮研發設計及技術優勢，動力科技決定從代工朝品牌方向前進，並於近期相繼推出一系列以自有品牌「好的（Hoood）」命名的商品，動力科技指出，首波防疫商品「隨身型抗菌風扇」已於今年7月率先在電商平台搶灘，緊接著又於9月份推出添加日本專利抗菌材料的可攜式「智慧強效空氣清淨機」，主打車用及行動辦公市場。

為打響「好的（Hoood）」新品牌，動力科技今年第四季還將推出殺手級產品「智能空氣淨化機器人」，拓展防疫智慧家電應用領域。

動力科技指出，該款智能空氣淨化機器人可以自主移動，進行屋內全域空氣清淨，不同於現有市場立式清淨機，僅可於固定區域內淨化，除此之外，還兼具自動偵測空氣品質、動態調整清淨的效能，可以針對流通至機內的空氣進行UV抗菌、除臭、強效過濾。

除了自有品牌部分有一系列新品推出計畫外，動力科技在既有的利基型產品散熱風扇也有所斬獲，動力科技指出，與雲端伺服器客戶共同開發的5G伺服器散熱風扇現已完成終端產品驗證，預期今年第四季就會進入試量產階段，並切入歐洲電信市場。

動力科技受惠於NVIDIA推出新款GeForce RTX 30系列晶片，以及AMD發表Radeon RX 6000 系列晶片，帶動拉貨潮，再加上8月開始，上游繪圖晶片缺貨狀況逐步紓解，面板驅動IC以及其他相關零組件供貨部分也開始回溫，下游客戶拉貨力道明顯增加，帶動前三季電競相關散熱風扇出貨年增率約二成，另今年前三季累計營收13.5億元，亦較去年同期成長23.52％，並寫下歷年同期新高。

著眼於時序進入3C產品銷售旺季，歐美消費需求回溫，上游繪圖晶片以及其他相關零組件供貨秩序逐步恢復正常，加上NVIDIA及AMD今年底規畫再推出新款繪圖晶片，搶攻DIY玩家的電競升級市場，都將會為動力科技帶來新的成長動能。此外，今年下半年才登場的伺服器散熱風扇以及防疫家電終端產品由於單價較高，也可望進一步優化公司產品組合，無怪乎展望第四季，動力科技會直言，「目前看法是審慎樂觀」。

(時報資訊)

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