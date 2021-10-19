布局智能座艙、網關、自動駕駛應用平台，鴻海於科技日中宣布擬設千人研發中心，強攻軟體應用生態系，鴻海指出，這次除了集結鴻海科技集團內部1,500名以上的軟體應用人才外，還將廣發英雄帖，規畫三年內再招募1,000名以上的軟體研發工程師，作為鴻海未來推動軟體定義企業的重要起手式。

電動車為時代所趨，不單傳統車廠躍躍欲試，ICT業者也相中此商機，市場好奇在這場傳統汽車和ICT業者之爭，誰會勝出？鴻海董事長劉揚偉表示，攻電動車市場，兩者互有利弊，對傳統車廠來說，它們面臨最大挑戰就是半導體及軟體，如何電動化、智能化，透過電池能力、軟體能力打造出次世代的電動車，而對ICT業者而言，最大挑戰就是不會造車，至於這兩個路徑最終誰會勝出？劉揚偉笑說，「不過答案不會那麼快出來，請拭目以待，可能還要再二至三年。」

著眼於軟體是ICT業者佈局電動車市場的關鍵，鴻海今年在鴻海科技日中特別開設了車載軟體論壇，針對座艙智能化與乘坐體驗應用、智能車載軟體AutoCore OS，以及如何實現打造下一代EV Zonal電子電氣架構做深入的探討。

鴻海表示，鴻海硬體平台造車已到位後，下一步將是軟體平台完善。透過軟體論壇，鴻海不僅強化未來軟體定義車輛的理念，更宣示轉變成以軟體定義企業為核心思維。

(時報資訊)

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