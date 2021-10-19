缺貨漲價效應啟動，各大驅動IC廠2021年業績都有望改寫新高，儘管如此，驅動IC廠並未因此停下腳步，已著手擴大進攻OLED、車用及工控等應用市場。法人指出，聯詠、敦泰及矽創都有望卡位相關供應鏈，成2022年營運成長的新動能。
TDDI及驅動IC受到面板廠庫存調整影響，法人圈對於驅動IC廠2022年展望多持保守看法，然在OLED及車用等驅動IC市場需求不斷攀升帶動下，驅動IC廠2022年營運仍有望穩健向上。
據悉包括蘋果、三星、OPPO及Vivo等各大智慧型手機品牌大廠早已在旗艦機種中導入OLED面板，且隨著OLED製造成本持續降低，OLED面板亦開始向下搶進中高階市場，有機會持續提高滲透率，使OLED驅動IC及觸控IC需求持續成長。
在OLED、車用及工控等驅動IC市場持續成長效應下，驅動IC廠亦沒有沉浸在2021年的驅動IC缺貨漲價熱潮，開始加快朝向新市場的驅動IC邁進，其中，聯詠在OLED驅動IC市場早已聯手台灣、中國等面板廠，將解決方案導入其中，並開始量產出貨，預期2022年出貨動能將持續衝向新高。
至於在車用面板市場部分，則有聯詠成功打入美國電動車大廠供應鏈，後續有望推向各大車廠當中；敦泰車用驅動IC市場也搶進了現代汽車的供應鏈，後續有望在美系及日系等車廠擴大出貨動能；矽創在車用驅動IC市場布局深厚，早已攻入歐系知名車廠，隨著車用面板需求不斷上升，矽創出貨表現也值得期待。
(時報資訊)
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