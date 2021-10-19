全球車市自去年底反轉回溫，今年來汽車需求強勁，尤其電動車加速成長的趨勢明確，惟汽車晶片缺貨是比較不確定的因素，不過汽車由機械產品走向電子產品的方向不變，帶動更高階PCB製程需求出現，對於相關供應鏈來說會是不錯的成長動能。

法人表示，汽車展望依舊強勁，尤其看好電動車未來成長潛力，預期相關汽車板供應商如臻鼎（4958）、健鼎（3044）、泰鼎（4927）、敬鵬（2355）、定穎（6251）、高技（5439）、燿華（2367）等多家業者有望持續受惠。另外，高頻高速材料在車元電子的滲透率逐漸提升，銅箔基板（CCL）如台光電（2383）、聯茂（6213）、騰輝（6672）也在受惠行列中。

IEK指出，電動車、自駕車滲透率愈高愈快，對於PCB的需求就會越高，尤其機械轉電子的趨勢，也讓汽車板的比重有不小的變化，2019年汽車板以多層板為主、約8成以上，而2021年雖然硬板的比重還是最大，不過有下降的現象，反倒是HDI、軟板的比重有上升的趨勢，IEK認為，汽車往3C化發展，PCB結構也會同步有所變化。

汽車電子化程度逐年提高，每台車含有的電子系統價值亦會同步提高，2019年車用電路板產值776億元，2021年預估可達910億元，IEK表示，隨著自動駕駛、智慧座艙、高速運算、電源/充電系統等需求增加，將為PCB帶來更高階的需求，未來PCB會持續朝更高值、更高單價演變。

銅箔廠榮科曾提到，未來燃油車逐漸退場，電動車、自駕車持續成長的趨勢不變，以前一台車大約用5公斤電路板，現在電動車以特斯拉為例大約15～20公斤，未來走到全自駕時，將用上30～40公斤，尤其更多的充電站也需要用上厚銅，可見未來需求依舊強勁。

另外，IEK也提出一個觀點，過去傳統車廠供應鏈較為封閉，打入之後可以確保很多年訂單、也不容易被踢出，不過自駕車、電動車這類非傳統車廠發展速度快，生命週期縮短、硬體/軟體不斷更新的3C化趨勢明顯，不像過去車廠一個規格就沿用五～十年，連帶供應鏈思維也會跟著改變，隨著越來越多3C供應鏈廠商進入汽車市場，像是蘋果、小米等，對已在3C市場深耕多年的台灣廠商來說應該是更熟門熟路。

(時報資訊)

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