2021年在疫情催化之下，全民網購時代來臨。以往對電商較為陌生的中高年齡消費者，逐漸嘗試投入網路懷抱，對此，蝦皮購物表示，5月中旬疫情升溫後，站上55歲以上用戶數大幅成長近三成，上半年參與蝦皮遊戲的中高年齡用戶數較去年同期成長破四倍。
蝦皮購物資深總監梁日威表示，看好此一趨勢，蝦皮將積極發展娛樂電商，並從過去的站上直播模式，跨入電視圈，攜手緯來體育台打造新節目《FUN玩72變》，從線上的娛樂走到線下，期望未來透過線上線下都能擴大消費效益。
從去年全球疫情爆發開始，就帶動電商族群新增新的「熟齡」客群，包括網家、蝦皮等業者都表示，疫情帶動過去從未接觸過電商的較年長客群加入，成為新營運動能。
蝦皮購物近年來則是積極發展娛樂電商，旗下蝦皮直播上線的2年期間，觀看直播的用戶數已破600萬，接近台北都會區的總人口數；也曾創下單場直播最高觀看流量，將近8％收視率的紀錄。
蝦皮購物表示，今年第二季受到疫情帶動，過去對網購電商較陌生的中高齡消費者開始出現改變，5月中旬起國內疫情增溫，55歲以上的用戶增加近三成。此外，參與蝦皮遊戲的中高年齡用戶也年增四倍，除了展現出高黏著度以外，也可以看到有越來越多元的消費者開始使用網購，甚至將電商平台從購物延伸到日常娛樂消遣。
而為拓展更多元的用戶，蝦皮攜手緯來體育台，並於10月底推出首檔自製的體育型綜藝節目《FUN玩72變》，前半段將於緯來體育台與蝦皮直播同步放映，邀請特別來賓暢聊心情故事、展現才藝、邀請受眾玩遊戲贏獎金。後30分鐘則轉移至緯來網路平台與蝦皮直播。
梁日威表示，2021年上半年，蝦皮購物全站整體流量較去年同期成長近3成，其中55歲～70歲年齡層的流量較去年同期更成長高達70％。梁日威指出，透過第一檔線下節目，將可讓線下潛在用戶透過不同渠道來認識蝦皮，期望未來線上、線下能相互結合，發揮營運綜效。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：