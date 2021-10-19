2021年在疫情催化之下，全民網購時代來臨。以往對電商較為陌生的中高年齡消費者，逐漸嘗試投入網路懷抱，對此，蝦皮購物表示，5月中旬疫情升溫後，站上55歲以上用戶數大幅成長近三成，上半年參與蝦皮遊戲的中高年齡用戶數較去年同期成長破四倍。

蝦皮購物資深總監梁日威表示，看好此一趨勢，蝦皮將積極發展娛樂電商，並從過去的站上直播模式，跨入電視圈，攜手緯來體育台打造新節目《FUN玩72變》，從線上的娛樂走到線下，期望未來透過線上線下都能擴大消費效益。

從去年全球疫情爆發開始，就帶動電商族群新增新的「熟齡」客群，包括網家、蝦皮等業者都表示，疫情帶動過去從未接觸過電商的較年長客群加入，成為新營運動能。

蝦皮購物近年來則是積極發展娛樂電商，旗下蝦皮直播上線的2年期間，觀看直播的用戶數已破600萬，接近台北都會區的總人口數；也曾創下單場直播最高觀看流量，將近8％收視率的紀錄。

蝦皮購物表示，今年第二季受到疫情帶動，過去對網購電商較陌生的中高齡消費者開始出現改變，5月中旬起國內疫情增溫，55歲以上的用戶增加近三成。此外，參與蝦皮遊戲的中高年齡用戶也年增四倍，除了展現出高黏著度以外，也可以看到有越來越多元的消費者開始使用網購，甚至將電商平台從購物延伸到日常娛樂消遣。

而為拓展更多元的用戶，蝦皮攜手緯來體育台，並於10月底推出首檔自製的體育型綜藝節目《FUN玩72變》，前半段將於緯來體育台與蝦皮直播同步放映，邀請特別來賓暢聊心情故事、展現才藝、邀請受眾玩遊戲贏獎金。後30分鐘則轉移至緯來網路平台與蝦皮直播。

梁日威表示，2021年上半年，蝦皮購物全站整體流量較去年同期成長近3成，其中55歲～70歲年齡層的流量較去年同期更成長高達70％。梁日威指出，透過第一檔線下節目，將可讓線下潛在用戶透過不同渠道來認識蝦皮，期望未來線上、線下能相互結合，發揮營運綜效。

(時報資訊)

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