中央銀行公布9月銀行人民幣存款餘額減少人民幣3.32億元至人民幣2,375.05億元，創十個月新低水準。

央行官員指出，9月外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額減少人民幣6.21億元，個人戶及法人戶同步減少，並且以法人戶減少較多，其中定存為增加但活存減少。法人戶減少主要是將存款轉出，用以支付貿易貨款。

觀察個人戶人民幣存款近一年多以來均維持減少趨勢，主要是銀行人民幣優存利率相對低檔，吸引力減弱，使得資金陸續轉進基金等其他較高收益商品。

央行官員說明，根據各銀行最新的10月18日人民幣專案優惠存款，1個月、3個月、6個月、9個月及1年期優存利率，各為3.05％、2％、2.3％、1.8％及2.4％，與9月中旬相比約是持平，僅6個月期小幅下滑0.05個百分點。

另中銀台北分行轉存款專案各天期利率，目前也約在2.01～2.45％低位。銀行資金調度主管分析，全球主要央行仍維持寬鬆不變，大陸積極運用不同工具調節供應，包括人行降準提供充足的流動性，「短期看來（大陸）並不缺資金，專案轉存款利率持穩」。

9月人民幣匯款為1,979.55億元，月增人民幣385.52億元。央行官員強調，主要是因為三角貿易貨款匯出入款，及銀行資金調度增加。

台灣人民幣款存款餘額目前在主要離岸人民幣市場仍居第二，僅次於香港至8月底人民幣8,427億元，高於新加坡（季公布）至6月底的人民幣1,610億元及南韓至8月底的人民幣100億元。

(時報資訊)