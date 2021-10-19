投信公會提議用每年增列2.4萬元投資扣除額，鼓勵民眾定期定額投資台股基金，金管會認為暫不需要。金管會主委黃天牧18日表示，減稅必須要從政府全體角度考量，不能每個產業都要爭取減稅，雖然投信公會的提議「有意義」，但是不是適合在此時機提出，黃天牧說：「可以再思考一下。」

主要因為金管會目前正優先推動當沖降交易稅時間延長，且正在爭取權證避險部分亦調降交易稅率，黃天牧認為金管會不宜一下子提出太多免稅提案，也應站在財政部及政府一體的角度去換位思考。

另外，即是黃天牧認為因為零股交易及投資人已習慣定期定額投資基金，加上台股基本面仍佳，無論上市櫃公司營收、殖利率、本益比及台灣經濟成長率等，都相對有競爭力，所以台股應不缺資金動能。

台股旺，交易量提升，證交所跟著獲利大增。證交所董事長許璋瑤18日亦揭露，今年到目前為止證交所每股稅後獲利（EPS）已達9.63元，約獲利72億多元，即快賺到一個股本，黃天牧表示，金管會已明文要求這些周邊單位的獲利，一部分要用來強化資本結構，一部分要當公益支出，不是當獲利全數分配掉。

證交所2020年證交所稅後賺57.96億元，EPS為7.72元，今年即配每股現金股利3.6元，股票股利是1.2元，讓股東分享獲利。

投信公會自2017年開始提出建置台灣投資儲蓄帳戶機制（TISA），即國人若持續五年定期定額投資台股基金或ETF（投資上市櫃股票要占基金淨值的70％以上），則個人綜所稅每年可多出2.4萬元投資扣除額，以鼓勵國人儘早準備退休金，如日本、大陸、泰國等都已有類似制度，但財政部去年已認為不宜對特定產業給予租稅優惠，2021年投信公會再度提出。

黃天牧表示，TISA相關議題提了很久，每個產業都希望在稅賦上有優惠，但最近正在討論當沖降稅，也許從金管會的角度、從資本市場發展，會想爭取更多資本市場租稅減免，但也要兼顧跨部會的角度、財政部的立場。即目前未必是提出TISA減稅的好時機。

(時報資訊)