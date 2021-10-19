因應金融科技（FinTech）風潮及疫情時期的催化，金管會力推「零接觸金融服務」，在推動金融數位化措施及持續便民之餘，如何確保資訊安全，其身分授權確認機制、資安防護與監控配套作業皆是需要同步考量的議題。全景軟體「身分認證及電子簽名」兩大服務方案，讓金融單位能在資訊安全的前提下，加速數位金融創新服務。
其中ID Expert身分認證系統以雙因素認證作為帳號登入的第一道防線，強化零接觸金融服務身分確認的安全，還能結合生物辨識認證，透過指紋的唯一識別，讓登入認證的安全保障更為堅固、便利、迅速、安全，並可支援FIDO認證，認證載具更為完備，同步達成認證效率與資安強度。而實施異地/居家辦公或視訊會議等遠距工作措施者，ID Expert也能幫助其化解遠端連線的高風險。
對於簽名有高度安全需求的金融業，全景軟體提供以「數位簽章」簽署電子文件的解決方案，運用密碼學及第三方驗證機構（CA），確認身分完成簽署，對文件簽核賦予最高完整效力的電子簽名，內含數位憑證與軌跡數據。
此外，全景也有推出輕量且安全的方案「FastSIGN Cloud電子簽名服務平台」，讓電子簽名應用能快速導入各組織單位，有效解決紙本傳遞的不方便，隨時隨地、任何設備都能輕鬆完成簽名，完善無紙化需求，也加快了文件的簽核流程，並加密保存電子簽名資訊，如簽名者IP、時間、動態軌跡及裝置等。電子簽名將是零接觸金融服務的重要條件，例如保險業「親晤親簽」的需求，電子簽名輔以視訊、錄影音紀錄，即是達到零接觸服務，不可或缺的環節。
後疫情時代，數化位加速，全景軟體持續在零接觸金融服務上著力，透過身分認證防護資訊安全；電子簽名強化行動作業的流暢度。
(時報資訊)
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