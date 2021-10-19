第二批退稅即將來臨！財政部南區國稅局18日指出，我國第二批退稅族約18.8萬戶、退稅金額約26.57億元，全國五區國稅局在10月29日就會將第二批退稅款撥入個人退稅帳戶或寄發退稅憑單。
申報109年度綜所稅的退稅早鳥（首批退稅族）已在今年7月底拿到退稅款，包括今年6月30日前採用網路、稅額試算以線上登錄或電話申報者，還有5月10日前向戶籍所在地國稅局以二維條碼或人工申報者。根據財政資訊中心統計，首批退稅族總共有310.2萬戶，退稅金額達484.34億元。
而第二批退稅族將在10月29日獲退稅款，主要為5月10日以前、向「非」戶籍所在地國稅局申報的案件，還有5月11日以後以人工申報、二維條碼申報及稅額試算紙本回復確認申報的案件，以及因疫情而遞延的醫事人員申報案件（8月2日前）。
南區國稅局表示，今年5月申報的109年度綜所稅第二批退稅將於29日發放，合計全國退稅件數共18.8萬件，退稅金額約26.57億元。採直撥退稅者，當天即可在指定退稅帳戶收到稅款。
若第二批退稅族民眾未採用直撥退稅，國稅局將寄發退稅憑單，兌領期限為今年10月29日起至12月30日止，民眾接獲退稅憑單可向指定金融機構兌領。
但官員提醒，退稅憑單分兩種，如果退稅金額不到5千元為「未劃線憑單」，民眾可就近向退稅憑單指定付款銀行兌領現金；至於退稅金額超過5千元者屬於「有劃線憑單」，民眾必須先存入金融機構或郵局，再提出票據交換才能領退稅款。
另今年超過民眾報稅期限申報（7月後才申報）或醫護人員8月3日以後才申報者，皆屬於逾期申報範圍，為第三批退稅族，其退稅款為2022年1月20日入袋。
除退稅之外，綜所稅也有補稅情況，五區國稅局已寄出逾4萬件補稅單、補稅金額20億元以上。
(時報資訊)
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