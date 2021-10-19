有「亞洲鋁王」之稱的大陸鋁材公司中國忠旺突爆雷，公司公告收到下屬公司遼陽忠旺精製鋁業和遼寧忠旺集團通知，因重大虧損、運營困難，下屬公司及其子公司已出現嚴重經營困難，經多方努力，已無法依靠自身力量解決當前問題。
陸媒引述港股上市的忠旺控股15日晚間公告指出，目前下屬公司正積極與有關方溝通，尋求幫助，最大限度保障下屬公司及其子公司後續的平穩、有序運營。此外，公司獨立非執行董事王振華、盧華基和史克通全數辭任，導致董事會不符港交所規範，因此公司表示，將於三個月內填補空缺。
中國忠旺早先於8月30日公告指出，半年報無法於8月31日或之前公布，使公司因而停牌至今，忠旺停牌前收盤價報1.68港元，最新市值為91.55億港元，較2019年7月高點蒸發已近300億港元。
中國忠旺是全球第二大、亞洲最大的工業鋁擠壓產品製造商，2009年在港股上市，公司客戶包含眾多A股上市公司，且與富豪汽車、比亞迪和一汽等廠商聯合開發新能源汽車輕量化項目。此次爆雷風波讓市場始料未及，財報顯示，2020年中國忠旺總收益為人民幣（下同）204億元，淨利潤為18.4億元。
不僅如此，曾為大陸「東北首富」的中國忠旺創辦人劉忠田早前遭美國起訴，指與其相關的六家公司向美國走私大量鋁材，逃漏18億美元反傾銷稅，遭判欺詐罪名成立，若其他遭指控的24項罪名皆成立，劉忠田將面臨最高465年的監禁，但忠旺事後發表聲明否認。
(時報資訊)
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