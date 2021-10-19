港交所旗下MSCI中國A50互聯互通（美元）指數期貨18日掛牌上市，成為繼新加坡富時A50指數期貨後，境外市場第二款A股期貨產品。但首日表現不佳，MSCI中國A50互聯互通指數11月期貨，18日的日間時段以小跌21.2點作收，收在2,717點。
界面新聞報導，港交所這檔全新的期貨合約以MSCI中國A50互聯互通指數為基礎。該指數具備均衡行業代表性，從可以透過滬深港通買賣的上海、深圳上市大型股中挑選50檔股票，並確保從每個行業中最少選出兩檔個股，能夠避免個別行業比重過高，或新經濟行業比重過低的情況出現，為投資者提供全面反映大陸經濟情況的風險管理工具。
MSCI中國A50互聯互通指數十大成分股依序為：寧德時代、貴州茅台、隆基股份、萬華化學、招商銀行、立訊精密、五糧液、比亞迪、京東方、中國中免。
自2014年推出以來，滬深港通已成為國際投資者參與大陸股市的主要管道，幫助促進A股市場的對外開放。滬深港通成交量在2021年上半年創下半年度新高，北向交易的日均成交額年增54％至人民幣1,140億元，南向交易的日均成交額則年增132％至480億港元。
瑞恩資本報導，港交所18日上午在香港金融大會堂舉行「MSCI中國A50互聯互通（美元）指數期貨」開市儀式。港交所行政總裁歐冠升致詞時表示，這次推出的新產品對大陸市場有重大發展，為離岸對沖需求提供新的風險管理產品，同時也推動更多投資者對大陸股票感興趣。投資者透過股票互聯互通持有逾2.5兆元人民幣資產，新產品有利於國際投資者，在同一市場交易及管理旗下大陸相關資產。
香頌資本執行董事沈萌分析，繼新加坡之後，香港也推出A股期貨產品，一方面是為了爭奪境外涉及A股的話語權，另一方面也是為國際對沖基金提供更好的機制。中泰國際策略分析師顏招駿則認為，港交所為機構投資者提供一個A股風險管理工具，可以降低組合波動性，並預期港交所未來會逐漸提供更多有關A股的投資產品。
(時報資訊)
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