受到大陸研究擴大消費稅徵收範圍消息影響，A股消費類股主力：白酒股18日齊跌。其中，山西汾酒、酒鬼酒、迎駕貢酒等多檔個股跌停，A股市值龍頭貴州茅台收跌逾6％。僅一個交易日，A股白酒類股市值合計蒸發人民幣（下同）3,429.44億元。
貴州茅台18日股價收跌6.1％至1,800元，單日市值蒸發近1,500億元，最新總市值為2.26兆元。半年來，貴州茅台股價累計下跌13.79％。Wind數據顯示，A股白酒指數18日大跌近8％，個股全面收跌。
官媒求是雜誌15日刊登大陸國家主席習近平8月17日在中央財經委會議有關「紮實推動共同富裕」的談話，內容提出要擴大消費環節稅收調節力度，研究擴大消費稅徵收範圍。
時代財經報導，在上述文章發表後，市場分析，白酒作為大陸重要的消費品之一，其消費稅有可能會被調整，而徵收環節將從生產端後移至零售端。
值得注意的是，早在2019年11月29日，大陸國務院印發「實施更大規模減稅降費後調整中央與地方收入劃分改革推進方案」，其中雖未提及白酒行業，但提出消費稅徵收將從生產環節後移至批發零售環節。此一消息也曾引發業界對白酒消費稅後移徵收的猜想，A股白酒類股當日領跌大盤。
然而，在大陸財政部2019年底公布的「消費稅法（徵求意見稿）」中，只有「金銀首飾、鉑金首飾和鑽石及鑽石飾品」、「超豪華小汽車」兩類消費稅延後至零售環節徵收，對於市場關心的白酒稅率問題，意見稿並未進行調整。
近日再度傳出消費稅將進行調整的消息，同樣使白酒類股大跌。酒業分析師蔡學飛認為，白酒類股18日大跌，應該是受到消費稅調整消息的影響。另外，可能也與近期基金減持白酒龍頭股的消息有關，影響市場信心。
全球持股貴州茅台最多的基金：歐洲亞太成長基金，近日公布持股數據顯示，9月繼續減持貴州茅台，第三季末持有貴州茅台股份數與第二季相比，下降11.19％。
(時報資訊)
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