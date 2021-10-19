大陸國家統計局最新公布9月投資、工業年增率表現皆遜於預期，對此分析師表示，9月以來的限電限產已對經濟增長造成較大影響。分析師並稱，由於短期內經濟增長主要動力的出口和房市雙雙面臨挑戰，預期第四季GDP年增率恐將繼續放緩。
界面新聞報導，交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉認為，9月宏觀數據顯示大陸的停滯性通膨風險正在逐步上升，而限電限產更加劇了經濟增長的負面影響。
他認為，出口和房地產是拉動大陸經濟疫後復甦的主要動力，但第四季和2022年上半年，房地產在調控政策下料將持續低迷；而出口目前主要是靠「價」在支撐，但「量」已經出現了回落，未來幾季的出口增速預計將邊際放緩。綜合來看，出口和房地產將從經濟增長的主要驅動力變成拖累經濟增長，第四季經濟增長恐不會太樂觀。
蘇寧金融研究院宏觀經濟中心副主任陶金分析，從生產端看，第三季工業生產受上游原材料供給緊缺、價格上漲和限產等影響，盈利和生產活動均出現走低跡象。從需求端看，局部地區疫情反彈，令消費活動受限，消費增速明顯下滑。
陶金表示，房地產、基建和製造業投資活動也分別多重干擾因素下，也將進一步加劇第四季GDP年增率下滑壓力。
(時報資訊)
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