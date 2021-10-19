大陸最新公布第三季GDP年增率遜於預期「破5」，讓外界憂心全球第二大經濟體的復甦動能。對此中國人民銀行行長易綱向市場信心喊話表示，大陸經濟運行良好，復甦趨勢保持不變，預計大陸2021全年經濟增長可達8％。

路透報導，易綱17日晚間出席三十國集團（G30）國際銀行業研討會的線上會議時做上述表示。他稱，雖然近日大陸零星出現新冠確診病例，導致經濟增長有所放緩，但他對全年GDP增長依舊抱持信心，預計可達8％。

針對大宗商品價格飆漲、造成近幾月生產者物價指數（PPI）屢創新高的情況，易綱表示，短期內PPI仍將維持在相對高點，但年底時攀升壓力可望稍減，人行也將繼續實施穩健貨幣政策。

值得注意的是，易綱也主動提及大陸地產商恒大集團的債務問題。他表示，近日因部分公司管理不善和擴張過快，不僅造成企業違約風險上升，也讓中小型銀行面臨困難，「這是大陸經濟面臨的挑戰之一」。易綱表示，雖然恒大集團的問題令人有點擔憂，但官方正在密切關注恒大事件的發展，防止演變為系統性風險。

易綱表示，恒大的負債分散在金融體系中數百個實體中，沒有太過集中，而法律明確規定了債權的優先次序，並將依法尊重債權人和股東的權益，強調官方會努力保護消費者和購房者。易綱指出，人行也將繼續實施穩健貨幣政策，例如為中小型銀行補充資本等，採取各種措施來抵禦金融風險。

由於恒大背負超過3,000億美元債務，且最近三次到期的美元債都未能按時兌付利息，進入30天寬限期。

中國人民銀行金融市場司司長鄒瀾近日才公開表示，恒大集團的問題在房地產行業是個別現象，大陸房地產行業總體是健康的。鄒瀾並稱，恒大集團總負債中，金融負債不到三分之一，債權人也比較分散，單個金融機構曝險部位不多，其風險對金融行業的外溢性可控。

(時報資訊)