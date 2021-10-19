大陸監管政策擴及快遞業，大陸網購大節「雙11」前夕，快遞費再次漲價，陸媒統計每單上漲人民幣（下同）0.3元，漲幅達一成以上，且在官方鼓勵漲價、打壓價格戰的基調下，旺季後費用會否回調還要打上一個問號。
AI財經社引述快遞重鎮義烏商家說法稱，近日有被通知快遞費每單漲價0.3元，造成不小成本負擔。有快遞員也表示，從9月開始義烏中通、圓通、韻達、申通、百世、極兔等主要快遞公司都在漲價，9月每單漲約0.15元，10月8日後又漲0.1元。
報導指出，義烏當地0.5公斤以內的貨，已從約每單1.7元價位漲至1.9元，甚至進入10月出現2元以上情形。1公斤以內的快遞價格也從每單1.5元以內，逐步漲至1.65元以上。以此計算，此波漲幅超過一成。
發貨量最大的義烏往往最早反應快遞價格變化，報導指出，義烏此次漲價已擴散至全大陸，北京有快遞加盟商已收到10日起每單上漲0.3元的消息。
大陸快遞業往年習慣在「雙11」前夕漲價，自9、10月開始調漲，直至春節後降價。但多家陸媒引述業內人士指出，2021年氣氛並不尋常，目前快遞漲幅不但高於往年「雙11」，且購物節、春節結束後快遞費用會否調降，恐怕還要打個問號。
報導引述業內人士分析，年內油價上漲影響快遞費用，但當中最主要的還是政策推手，促使業者調漲價格。
過往大陸快遞業廝殺狀況慘烈，上半年淡季時主要業者都會參與價格戰，壓低費用搶市占，而近年印尼業者極兔速遞手握拼多多大單進入大陸，使業內價格戰再度升溫，百世集團年內甚至傳出因虧損持續擴大，有意出售快遞子公司。
2021年大陸官方大力整治各產業，與電商密切相關的快遞物流也成為目標，年內陸續推出政策以遏制價格戰亂象，這些措施助推快遞費用，如8月底、9月底就有不少快遞業者響應政策，上調運費。
中新社引述上海交通委郵政快遞專委會副主任趙小敏分析，過往「雙11」前漲價是正常現象，但2021年漲價有政策背景，或許代表快遞價格戰結束、將進入費用提升時期，認為其他地方會跟進義烏的漲價，且春節過後價格也不會下降。
(時報資訊)
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